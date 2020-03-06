Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус может распространяться через наличные деньги, поэтому лучше перейти на бесконтактный способ оплаты.

Об этом сообщает News Yahoo.

"Деньги могут способствовать распространению Covid-19", - сказано в сообщении.

Так, в случае контакта с купюрами или монетами нужно сразу дезинфицировать руки. Кроме того, после использования денег нельзя касаться лица.

"Коронавирус может храниться в деньгах в течение нескольких дней после того, как он на них попал", - сообщает ВОЗ.

Деньги проходят через большое количество людей и сохраняют бактерии и вирусы. Дольше вирусы живут на твердых поверхностях. А, к примеру, доллары представляют собой смесь бумаги и ткани. При этом на них действует температура и влага, что способствует жизнедеятельности вирусов.

Между тем, в Китае уничтожат деньги, которые ходили по стране во время вспышки коронавируса.