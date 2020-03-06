ВОЗ из-за коронавируса порекомендовал не пользоваться наличными
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус может распространяться через наличные деньги, поэтому лучше перейти на бесконтактный способ оплаты.
Об этом сообщает News Yahoo.
"Деньги могут способствовать распространению Covid-19", - сказано в сообщении.
Так, в случае контакта с купюрами или монетами нужно сразу дезинфицировать руки. Кроме того, после использования денег нельзя касаться лица.
"Коронавирус может храниться в деньгах в течение нескольких дней после того, как он на них попал", - сообщает ВОЗ.
Деньги проходят через большое количество людей и сохраняют бактерии и вирусы. Дольше вирусы живут на твердых поверхностях. А, к примеру, доллары представляют собой смесь бумаги и ткани. При этом на них действует температура и влага, что способствует жизнедеятельности вирусов.
Между тем, в Китае уничтожат деньги, которые ходили по стране во время вспышки коронавируса.