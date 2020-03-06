Вчера Россия и Турция пришли к соглашению по Идлибу. Для его заключения Реджеп Эрдоган 5 марта прилетел в Москву. Что уже показывало, кому на самом деле больше нужна эта сделка.

Хотя, конечно, и Кремль сегодня крайне дорожит отношениями с Анкарой. Которые впервые едва ли не за несколько столетий близки к союзническим.

В Идлибе на протяжении последних недель происходило вот что: сирийская армия перешла в наступление и начала теснить местных боевиков, которых поддерживает Турция. Силы Асада захватили стратегическую трассу на Алеппо и ряд городов вокруг нее.

Турки, считающие провинцию чуть ли не своей исторической территорией и относящиеся к ней примерно так же, как Россия - к "ДНР" и "ЛНР" - в ответ ввели войска в Идлиб. И начали помогать местным повстанцам контратаковать. Завязались бои, в которых сирийские и российские ВВС уничтожили десятки турецких военных.

В ответ Анкара начала массированные атаки на объекты армии Асада с беспилотников. А также сбила два его самолета.

Ситуация вплотную подошла к большой войне в треугольнике Сирия-Турция-Россия. При этом турки официально Россию ни в чем не обвиняли - оставляя дверь открытой для компромисса.

И он был достигнут в Москве. О чем договорились и надолго ли хватит этого соглашения - разбиралась "Страна".

О чем договорились

Несколько часов общались между собой Путин и Эрдоган. Интересно, что встречались они в зале, где была статуя Екатерины Великой и композиция в честь русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Так вышло, что Путин принял Эрдогана под часами "Переход через Балканы". Небольшая бронзовая скульптура запечатлела русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах.

При этом, на Эрдогана "смотрела" императрица Екатерина, которая отвоевала у Османской империи Крым и вообще побеждала турок 11 раз.

Также в зале, где общались делегации, присутствовал и царь Петр I, который отвоевал у турок Азов.





Такой себе легкий троллинг турецкого лидера.

В начале выхода к прессе не предполагалось. Но по итогу президенты появились на публике и заявили, что согласовали коммюнике.

Оно состоит из трех пунктов.

1. Прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с ноля часов одной минуты 6 марта 2020 года.

2. Создать коридор безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4. Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны РФ и Турции в течение семи дней.

3. С 15 марта 2020 года начать совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4 от населенного пункта Трумбо до населенного пункта Айн-эль-Хабр.

Эрдоган по итогам встречи заявил, что в регионе сохранится статус-кво. Это важная характеристика соглашения. Накануне заключения которого турецкая зона влияния уменьшилась.

То есть речи о том, чтобы вернуть под контроль протурецких сил захваченные у них пункты не было. Речь о 1600 квадратных метрах территорий, которые вернулись в Сирию - включая города Маарет Ан-Нуман и Саракеб, а также трассу М5.

Также важен момент совместного патрулирования трассы на Алеппо. По большому счету это демилитаризация дороги, безопасность которой нужна именно Асаду. Из-за нее во многом и начались бои в Идлибе еще в январе.

Взамен Турция пока сохраняет за собой тот участок провинции, который на данный момент контролирует.

На карте расклад сил выглядит так:

Выполнят ли соглашение?

В сухом остатке после двух месяцев боев и обострений - зона, контролируемая Турцией сжалась. И Эрдоган под этим подписался.

Причем, судя по данным, которые поступают из региона сегодня, пока соглашение выполняется. Обстрелы в основном прекратились, а российско-турецкие патрули начали работу в недавно захваченном Асадом городе Серакиб на трассе М-5.

Пока непонятно, что будут делать с турецкими обсервационными пунктами, которые остались в тылу войск Сирии после рывка вперед. На решение этого вопроса отведена неделя. Кстати, именно через неделю будет саммит Турции, Ирана и России. Видимо, к тому времени что-то на этот счет придумают.

Еще один момент - это отказ соблюдать перемирие от группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Что будут делать с ними турки и выведут ли они "непримиримых" исламистов из региона - большой вопрос. Ранее Эрдоган снабжал их оружием и бронетехникой. Что по ним решили сейчас - пока тайна.

Но именно этот фактор - управляемость группировок, которые опекает Турция, и может в дальнейшем разрушить сложившееся и пока хрупкое равновесие.

"Вопрос террористических организаций в Идлибе не решен. Ведь это и было главной проблемой Сочинских соглашений - радикальные экстремисты, не пожелавшие выйти из буферного пояса, не были подконтрольны Турции, и Сирия посчитала это за повод начать военную операцию весной 2019 года. Как теперь планируют их выводить - неизвестно.

Вот, например, трасса М4, которая будет контролироваться совместно РФ и Турцией, управляется исламскими экстремистскими группировками, не подконтрольными Анкаре. Она проходит через два стратегических города - Ариха и Джиср Аш-Шугур.

Это два логистических и опорных бастиона боевиков. Один контролируется террористами коалиции "Тахрир Аш-Шам", а в другом расположена штаб-квартира "Исламской партии Туркестана" - тоже террористической группировки, в которую входят приезжие заробитчане из Центральной Азии и китайцы-уйгуры. Кто будет убеждать их покинуть буферную зону?", - задается вопросами политолог-международник Илья Куса у себя в Facebook.

Другое дело, что Эрдогану невыгодно нарушать договор (иначе бы он не поехал в Москву договариваться). И новые бои могут быть чреваты новыми территориальными уступками.

"Эрдоган поехал в Москву без особенных козырей. Провал битв за Кяфр-Нубуль и Саракеб повлиял на исход переговоров.

Здесь однозначно победили Россия и Сирия. Дамаск получил то, чего хотел: две трассы, горные районы Джабаль Аз-Завийя, предгорья и, возможно, ему отдадут плато Аль-Габ + две трассы, которую откроют для гражданских.

Россия показала, что она - эффективный переговорщик, все также сохраняющий управляемость процессами в Сирии.

Турция получила возможность заявить о "победах", сообщить, что трассу М4 врагу не сдали, а с Россией ситуацию до войны не довели. Ну и показать, что они остаются игроком на сирийской шахматной доске.

Впрочем, я считаю, что данное соглашение, как и Сочинское - временное. Ведь главный вопрос всего замеса - что делать с террористами в Идлибе - не решён. А это оставляет поле для манёвра, и окно для очередной эскалации в случае провала перемирия", - пишет Куса.

Почему вообще важен Идлиб

Эта территория - последний крупный анклав местных повстанцев. Он примыкает к турецкой границе и является буферной зоной, в которой хозяйничает Анкара.

Еще в 2018 году договорились, что Турция будет удерживать эту территорию - но выведет из нее радикальных боевиков. Вместо этого, как заявляли в Москве и Дамаске, Анкара начала их вооружать. Также не соблюдались договоренности по совместному патрулированию.

Турки же наоборот - заявляют, что это Сирия, вопреки договоренностям, наступает в Идлибе и бомбит мирных жителей.

Отношение в Турции к заключенным соглашениям неоднозначное.

Часть турок вздохнула с облегчением, что Путин и Эрдоган договорились и угроза войны миновала, во всяком случае пока. Другие, наоборот, недовольны, как они считают, поражением Анкары.

"Для некоторых сама поездка Эрдогана к Путину была неприемлема. Они считают: в Сирии погибли десятки наших солдат от ударов российской авиации и не верят, что русские не знали, что в колонне были турецкие военные. Поэтому для них визит Эрдогана в Москву - это белый флаг и провал. Часть людей считает, что Путин мог пообещать Эрдогану нечто такое, что он дал заднюю. В оппозиционных кругах нарастает недовольство политикой президента, его рейтинг может просесть. Есть и другое мнение, которое разгоняется провластными блогерами и экспертами. Оно состоит в том, что у Америки не вышло столкнуть лбами Россию и Турцию. Часть СМИ так и пишет, что "Идлибская ловушка США провалилась", - рассказал "Стране" турецкий журналист Сертач Аксан.

"В целом в Турции считают, что нужно подождать и посмотреть, чем закончится перемирие. Многие не верят, что мир продлится долго и полагают, что война Турции и Сирии все равно будет рано или поздно, поскольку все остались при своем мнении. Хотя многие, в том числе часть элиты, считает, что Эрдоган отступил. Кому-то это не нравится, а кто-то рад миру, что не придётся посылать сыновей на войну", - добавил турецкий политолог Селим Сазак.