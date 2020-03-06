Пленарное заседание Верховной Рады Украины будет не раньше чем через неделю. Только тогда депутаты смогут назначить нового генпрокурора страны вместо Руслана Рябошапки.

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, передает "Интерфакс-Украина". К слову, самого Ионушаса, часто называют претендентом на должность.

"Следующая неделя у нас - работа с комитетами. Внеочередное, если и будет по назначению, то только через неделю", - сказала Ионушас.

Согласно календарному плану работы Рады, 10-13 марта депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, 17-20 марта в режиме пленарного заседания.

Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 5 марта выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что влечет его отставку с должности.

Олеся Медведева разбиралась, почему сняли Рябошапку вопреки требованиям и желанию Запада.

Также "Страна" писала, что означает для Украины отставка Рябошапки.