На телах украинского шахматиста Станислава Богдановича и его подруги, Александры Вернигоры, погибших в Москве, нашли следы уколов.

Об этом со ссылкой на источники сообщает российский телеканал "Рен ТВ".

Сообщается, что у Богдановича следы уколов нашли на руках и ногах, а у Вернигоры - под коленом. Шприцев во время обыска в квартире не нашли.

Напомним, что 18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава нашли в квартире в Москве с пакетами на головах. А рядом с ними находились шарики с закисью азота. По предварительной версии, они отравились веселящим газом.

"Страна" подробно рассказывала о том, что известно о гибели украинского шахматиста Богдановича, которого за два дня до смерти внесли на "Миротворец" и после смерти которого на сайте появилась отметка: "ликвидирован в Москве".