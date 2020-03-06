Один украинский военнослужащий погиб и трое получили травмы в результате подрыва боевой машины пехоты на неизвестном взрывном устройстве возле с.Крымское Новоайдарского района Луганской области в пятницу.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Донецке сообщили о массивном получасовом обстреле со стороны ВСУ.

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