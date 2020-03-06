В Украине который день не утихает скандал из-за украинского сироты из Волыни - Максима Ткачука, который исполнил известную советскую военную песню "Смуглянка" на престижном конкурсе в Лондоне, завоевав награды сразу в трех номинациях.

Армия хейтеров обрушилась на подростка в соцсетях, назвав "пропагандистом русского мира", а учителей и родителей обозвали "сволочами" и "предателями". Националисты продолжают травить голосистого юношу за выбор песни, а Максим Ткачук в интервью недоумевает такой реакции недругов.

Политическая истерика доходит до абсурдного, критиканов не останавливает даже то, что ребенок является фактически сиротой - при живых родителей его воспитывают бабушка с дедушкой.

"Страна" разобрала эту историю.

Конкурс в Лондоне

12-летний Максим Ткачук из села Турийск Волынской области принял участие в песенном конкурсе Stars of the Albion ("Звезды Альбиона", Ред.), который проходил в Лондоне. Мальчик обошел участников других 23 стран и привез сразу три награды.

Помимо "Смуглянки" Ткачук исполнил "Синюю вечность" Муслима Магомаева и "Souvenir" Демиса Руссоса.

Украинских песен на этом конкурсе юный исполнитель не пел. Конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. На сцене мальчик исполняет песню в костюме, стилизованном под военную форму фронтовиков.

Выступление юного дарования возмутило представителей партии "Свобода" и отозвалось травлей в некоторых местных СМИ.

Так, депутат Волынского облсовета от "Свободы" Александр Пирожик перепостил на своей странице негативные статьи о победителе конкурса. Некоторые пользователи называют ребенка "выродком", а сам конкурс "кремлевским пропагандистским шоу".

Фото: facebook.com

Некоторые пользователи пытались заступиться за мальчика, заявив, что "турийский соловей" также прекрасно исполняет повстанческие песни УПА.

И это правда: есть видео, где он поет песню повстанцев "Чорна вишиванка".

"Такие патриоты, что аж не знаю". Что отвечает Максим хейтерам

Максима Ткачука воспитывают бабушка и дедушка. Его родители с рождения отказались от него, оставив на бабушку. Впоследствии родители Максима развелись и создали свои собственные семьи, забыв про первенца. О непростой судьбе мальчика писал портал "То є Львів".

Бабушка с детства стала замечать, что внук подпевает всем рекламам, идущим по телевизору. Как-то она встретила своего учителя музыки Виктора Скулинца и попросила прослушать мальчика. Тот сразу взял талант под свое крыло. И уже в восемь лет Максим получил свою первую победу на всеукраинском конкурсе.

Максим Ткачук. Фото: inlviv.in.ua

Максим Ткачук оказался не робкого десятка. После того, как "Свободовцы" обрушились на него с гневными комментариями он с улыбкой на лице так ответил обидчикам: "У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю", - прокомментировал ситуацию сам Максим.

Мальчик в курсе всех комментариев. Он их прочитал и говорит, что еще мал, чтобы интересоваться политикой или как-то отвечать злопыхателям. Он поет не только на украинском и русском, но и на английском и итальянском языках.

"Смуглянку поют все страны. Я считаю, что мой ребенок исполнил все эти песни очень чудесно. Он занял первое место. Привезла на Волынь эту победу в Торийск. Не думала, что люди так озлобяться и будут такое писать", - вступается за своего племянника тетя Наталья и чуть не плачет.

Отметим, что песня "Смуглянка" была написана в 1940 году. Это история про партизанку-молдаванку. Композицию создали по заказу ансамбля песни и танца Киевского военного округа. Со временем песня стала культовой после фильма украинского советского режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики".

Кстати, одну из ролей в фильме сыграл волынянин Владимир Талашко. Сейчас ему 73 года, он народный артист Украины. В фильме он поет украинскую песню "Ніч яка місячна".

"Смуглянку" пела ранее и украинская певица молдавского происхождения София Ротару. Эта песня также есть в репертуаре молдавской певицы Надежды Чепраги, ее можно услышать в исполнении молдавской группы "Zdob și Zdub" (Здоб ши Здуб), а в 2014 году песню перепела группа "Made in Ukraine".

Песня достаточно аполитична, поэтому любима в народе. Уже после Майдана "Смуглянку" начали петь во время всеукраинского флешмоба, что вызвало раздражение националистов.

Реакция соцсетей

Телеведущий Максим Назаров написал, что "талантливого мальчика с Волыни атаковали рагули за "смуглянку" и похвалил стойкую позицию ребенка.

"... знаете, стойкость и позиция этого ребёнка показывает, что вернуть все на круги своя обязательно получится. Рано или поздно рагули вернуться из высоких кабинетов на пастбища коз пасти, чем они занимались ранее, и нормальные украинцы смогут наконец-то дышать, в смысле, они и сейчас дышат, но, вот это навозное благоухание в воздухе все еще присутствует", - написал журналист.

Украинский блогер Евгений Хурсин недоумевает, из-за чего напали на парня:

"Напали черти на парня. А ведь такими парнями должна страна гордиться", - пишет он.

Социолог и журналист Андрей Манчук припомнил недавнее выступление сына Порошенко, который пел матерные рэп-песни Фейса в Лондоне.

"А вот кстати да, очень четко.

Два пацана из Украины поют в Лондоне русские песни.

Один исполняет "Смуглянку". Второй - сын Порошенко.

Угадайте, кого травят на родине?"."