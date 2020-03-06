В воскресенье, 8 марта, в Украину придут дожди: осадки возможны в северной части Украины, а к вечеру они переместятся на юг страны.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 7-8 марта в Украине ожидается и холодная, и теплая, и дождливая погода. А местами будет выглядывать апрельское солнце.

Так, Диденко сообщила, что атмосферный фронт обусловит 7 марта дожди в западных областях, а в воскресенье, 8 марта, они охватят еще и северную часть Украины, включая Винницкую и Черкасскую области, вечером Кропивницкий и районы. А также во второй половине дня дожди с грозами вероятны в Одессе. Солнце или переменная облачность будут наблюдаться в восточных регионах, южной части страны, Днепре с окрестностями.

Температура воздуха низкой ожидается в западных областях, +5...+11 градусов, высоко в Карпатах, возможно, и до нуля. Именно поэтому там возможен мокрый снег. На востоке и юге воздух прогреется до +15...+17 градусов. На севере и в центральных областях в течение дня +10...+15 градусов. Ветер будет дуть с юга, порывистый, но не критичный.

"В Киеве суббота будет теплой, до +12, +13 градусов, местами небольшой дождь. А вот 8 марта набегут облака, придет атмосферный фронт и похолодает - серые дожди и около +8...+10 градусов будут требовать побольше ярких цветов...", - написала Диденко.

В Шевченковские дни, 9-10 марта, в Украине дождей почти не будет, температурное распределение удержится в воскресных пределах, то есть, прохладно на западе и севере, тепло на востоке и юге.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, в пятницу, 6 марта, в Украине все больше тепла и все меньше дождей.