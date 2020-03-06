Украинские военные вернулись на позиции у Петровского на Донбассе - СМИ
Военнослужащие ВСУ снова вернулись на позиции у Петровского на Донбассе, где в ноябре прошлого года состоялся отвод сил и средств.
Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на "Народную милицию" т.н. "ДНР".
Напомним, отвод войск от линии соприкосновения в районе Петровского проходил уже дважды. Первый раз разведение сил было проведено в 2016 году, но вскоре там опять началось обострение.
Ранее сообщалось, что в Донецке сообщили о массивном получасовом обстреле со стороны ВСУ.
Как сообщалось, 22 февраля в штабе ООС сообщили о попытке прорыва противника через линию разграничения. Отмечалось, что диверсионно-разведывательная группа противника пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи населенного пункта Новотошковское.