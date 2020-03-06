Военнослужащие ВСУ снова вернулись на позиции у Петровского на Донбассе, где в ноябре прошлого года состоялся отвод сил и средств.

Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на "Народную милицию" т.н. "ДНР".

Напомним, отвод войск от линии соприкосновения в районе Петровского проходил уже дважды. Первый раз разведение сил было проведено в 2016 году, но вскоре там опять началось обострение.

Ранее сообщалось, что в Донецке сообщили о массивном получасовом обстреле со стороны ВСУ.

Как сообщалось, 22 февраля в штабе ООС сообщили о попытке прорыва противника через линию разграничения. Отмечалось, что диверсионно-разведывательная группа противника пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи населенного пункта Новотошковское.