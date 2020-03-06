Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля ездил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который, как вчера выяснилось, заразился коронавирусом. Сам Волошин сообщил "Стране", что уже сдал анализ на коронавирус.

Олег Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение, текст которого сейчас скрыт, однако в сети сохранился его скриншот. В нем депутат сообщил, что встречался с французским коллегой.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал Волошин.

Фото: facebook.com

68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат правящей партии "Республиканцы" из Эльзаса, был в тяжелом состоянии госпитализирован вчера с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердили заболевание.

Экс-глава ОП Андрей Богдан уже высказался по этому поводу в Facebook.

"Народный депутат Украины контактировал с больным на коронавирус, а затем принимал участие в заседаниях Верховной Рады))) А на заседаниях Верховной рады были старое и новое правительство, Президент и куча других чиновников. Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах))))", - написал Богдан.

Фото: facebook.com

В тоже время в комментарии "Стране" Олег Волошин заявил, что уже сдал анализы на коронавирус в Александровской больнице и в ближайшее время ожидается их результат.

"С господином Рейтцером я встречался за 10 дней до его госпитализации. И он в момент встречи чувствовал себя прекрасно. Я ему желаю скорейшего выздоровления. Сейчас я чувствую себя полностью в норме. Нет ни температуры, ни кашля, ни насморка. Единственное, что создает неприятный осадок - это позиция ряда СМИ и их комментаторов, которые решили сделать хайп из ситуации", - сказал "Стране" Волошин.

Напомним, что во Франции из-за коронавируса реквизировали все медицинские маски для пациентов и врачей.

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