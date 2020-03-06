В СБУ заявили, что Олег Сугерей, который, представившись агентом СБУ, рассказал журналисту Юрию Бутусову о подробностях ликвидации комбата сепаратистов "Гиви" в 2017 году, не является и не являлся сотрудником спецслужбы

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в Telegram-канале.

"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного как "Гиви", сообщаем, что Олег Сугерей не является служащим и никогда не служил в Службе безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Отметим, сам Сугерей заявлял, что он во время операции по ликвидации осуществлял прикрытие, а заложить взрывчатку в кабинет Толстых удалось агенту-женщине.

Скриншот: t.me/SBUkr

Напомним, 8 февраля 2017 Михаил Толстых был убит в Донецке. При этом в т.н. "ДНР" заявляли, что к убийству причастна СБУ. Киев официально свою причастность отрицал, заявляя, что "Гиви" убили либо российские спецслужбы, либо он пал жертвой разборок между сепаратистами.