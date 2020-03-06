Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко, который проходил сегодня в Государственном бюро расследований, подошел к концу. Сам Порошенко покинул здание через черных ход и к журналистам не вышел.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Отметим, что поддержка экс-президента в месте с журналистами выстроилась в коридор около входя в ГБР, однако он, как и в прошлый раз, неделю назад, покинул здание через другой вход. Вместо него к журналистам вышли адвокаты, которые заявили, что дела против Порошенко фейковые и это политическое преследование.

"Становится очевидной абсолютная фейковость этих уголовных производств, направленных на политическое преследование Петра Порошенко", - заявил адвокат.

Во время их выступления кто-то из поддержки Порошенко вытолкнул из толпы журналиста Павловский News. Кроме того, после выступления защиты, митингующие начали кричать "Ганьба Шарию", после чего журналиста издания Шария вывели в сопровождении полиции. Сейчас толпа пока еще не расходится.

Видео: YouTube/Страна.ua

Напомним, утром в пятницу, 6 марта, экс-президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований в Киеве. В этом время под здание ГБР его пришли поддержать люди с плакатами. На них были надписи о реванше со стороны новой власти, а также обвинения главы ГБР к причастности с нечистой силе в лице президента России Владимира Путина.

Предыдущий допрос состоялся 28 февраля. Тогда, несмотря на слухи, подозрений Порошенко так и не вручили.