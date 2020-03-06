Сегодня, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский продолжил свой рабочий визит в Полтавскую область и в частности посмотрел, как идет капитальный ремонт хирургично-операционного корпуса Полтавской областной клиники имени Склифосовского.

После того как осмотр был завершен президент Украины провел брифинг, на котором в частности ответил и на вопросы, касающиеся урегулирования ситуации на Донбассе.

Брифинг транслировал канал 112 Украина.

Видео: 112 Украина

На вопрос журналиста, состоится ли "Нормандский саммит" в апреле и что известно о новом обмене с так называемыми "ЛДНР", Зеленский ответил следующее: "Сейчас будет встреча 11 марта в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это состоится. Мы над этим серьезно работаем".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что экс-министр Пристайко называл условием новой Нормандской встречи выполнение всех семи пунктов парижского коммюнике.

Так же мы сообщали, что Зеленский успокоил послов стран G7, что отставка правительства не повлияет на политический курс Украины.