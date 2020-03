8 марта популярный украинский музыкант Макс Барских отмечает 30-летие в Амстердаме. Накануне юбилея певец выступил с концертом в Москве в рамках мирового турне "Неземная 2020", во время которого он планирует дать 32 концерта.

О том, что он проведет юбилей в столице Нидерландов, Барских заявил на передаче "Вечерний Ургант". "В этом году я решил твердо, что хочу встретить тридцатку достойно. 8-го утром я вылетаю в Амстердам на несколько дней", - сказал музыкант.

По его словам, в Амстердаме особенная атмосфера. "Тебе всегда кажется, как будто ты путешествуешь во времени во всех смыслах этого слова, я люблю там определенные места, там есть очень крутые и очень старые кафешки, я люблю там писать. Песни льются рекой - хит за хитом", - рассказал он.

О том, что он рассекретил главное место своего пребывания для поклонниц, певец не переживает. Говорит, что его нечасто узнают и он умело маскируется: в поисках вдохновения всегда улетает куда-то далеко, где может делать все, что захочет. "Мои поклонницы очень спокойные всегда. Относятся ко мне с уважением", - говорит он.

Что известно про Макса Барских

Барских родился 8 марта 1990 года в Херсоне. Его настоящее имя Николай Бортник. Он художник по образованию - окончил херсонский таврический лицей искусств.

Барских рассказывал, что у отца был непростой характер, он часто выпивал и мог поднять руку на мать и детей.

Маленький Макс Барских

Макс Барских с братом и отцом

Макс Барских с мамой. Фото: из открытых источников

Когда Николай учился на художника, он приехал в Киев и выступил в программе Кондратюка "Караоке на Майдане". Он дебютировал с песней Димы Билана "Let It Go".

В Киеве Барских выучился на эстрадного вокалиста и стал известен после участия в талант-шоу "Фабрика звезд", участие в котором прекратил по собственному желанию. Он пожаловался на моральный прессинг и истощающие тренировки.

В 18-летнем возрасте певец порезал себе вены на совместном концерте Натальи Могилевской и участников "Фабрики звезд-2". Объявляя песню, он сказал, что посвящает ее Светлане Лободе. Позже стало известно, что Барских совершил попытку суицида из-за неразделенной любви. После выступления его госпитализировали.

В одном из интервью Лобода рассказала, чБарских смог излечиться благодаря творчеству. Одна из их совместных песен- "Сердце бьется", стала хитом.

Став востребованным, Барских устроил грандиозное шоу вместе с Лободой во время получения Премии МУЗ-ТВ 2017 за песню "Туманы". Света тогда пела "Твои глаза". В конце выступление Макс неожиданно поцеловал певицу.

В 2018 году Барских презентовал клип "Февраль", в котором снялся его отец - Николай Бортник, с которым он не общался с 11 летнего возраста. "Февраль" – это история о затяжной зиме между двумя людьми – отцом и сыном", – говорится в описании ролика. Отец Макса Барских умер в феврале 2018 года.

В настоящее время Барских и сам является продюсером - он раскручивает певицу Мишу Романову (экс-участница ВИА Гры), с которой давно дружит.

"Мое вдохновение", - подписывает он совместные фото.

Личная жизнь, увлечения и интересы артиста

Музыкант любит проводить время в кругу семьи. Кстати, судя по Инстаграм-постам певца, у его мамы 4 марта день рождения.

Барских - любитель татуировок. Его грудь украшает изображение египетского Бога Солнца - Ра. Картинка - эскиз самого исполнителя.

Что касается личных отношений, то в прошлом году Барских говорил, что не нашел свою любовь и полностью сосредоточился на творчестве. А свободное время проводил с семьей и друзьями.

"Я верю, что любовь сама меня найдет в определенный момент жизни, когда я буду меньше всего этого ждать" - писал певец в своем блоге в Instagram.

Первый мировой тур

В конце февраля стартовал первый мировой тур певца. Шоу "Nezemnaya" он показывает в Литве, Беларуси, России, Германии, Чехии, Дании, Швеции, Финляндии и Австралии.