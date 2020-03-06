Ультраправая организация С14 провела ребрендинг. Теперь это молодежное крыло общественно-политического движения "Общество будущего" под названием "Основа будущего".

Об этом свидетельствует информация в Telegram-канале, который с 2016 года и до сегодняшнего дня принадлежал организации С14.

Теперь все старые посты в канале удалены, вместо этого опубликован новый, посвященный "трансформации организации".

Скриншот: t.me/osnovamaibutnoho

"Наша организация трансформировалась из "Сечи" и продолжает вести активную общественную деятельность. Кто мы? Патриотическая молодежь, которая уже сейчас берет на себя ответственность за развитие нового государства... Ежедневно маленькими шагами стремимся к нашему идеалу - единой, сильной и процветающей Украине. Мы молодые, умные и энергичные", - сказано в сообщении.

Скриншот: t.me/osnovamaibutnoho

Отметим, что лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась провел презентацию политического движения "Общество будущего" еще в октябре прошлого года. Это произошло в октябре в Хмельницком. Тогда же он сообщал, что С14 и примкнувшие национал-политические и ветеранские организации будут регистрироваться как партия под названием "Общество будущего".

Среди основателей новой партии он назвал бывшего депутата Верховной Рады Юрия Бублика, депутата Хмельницкого райсовета Виктора Бурлыка, депутата Чечеловского районного совета Кирилла Дороленко, руководителя "Союза ветеранов войны с Россией" Андрея Медведько, Сергея Мазура из С14, Николая Панченко из "Образовательной ассамблеи", львовского общественного активиста Антона Петровского.