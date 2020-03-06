По состоянию на утро, 6 марта, в Украине коронавирус Сovid-19 подозревается у девяти человек. У всех них взяты анализы и эти люди изолированы от окружающих. Об этом передает пресс-служба Минздрава Украины.

"На сегодня в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание Сovid-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - уточнили в Минздраве.

Так же в министерстве привели свежую информацию об эпидемии коронавируса в Европе.

На территории Европейского континента ВОЗ зарегистрировала уже 158 летальных случаев.

Количество заболевших по странам:

Италия - 3 858,

Франция - 423,

Испания - 261,

Германия - 400,

Великобритания - 119,

Швейцария - 86,

Норвегия - 33,

Швеция - 61,

Австрия - 27,

Греция - 32,

Израиль - 15,

Нидерланды - 82,

Хорватия - 10,

Финляндия - 12,

Азербайджан - 6,

Грузия-9,

Дания - 18,

Румыния - 6,

Россия - 4,

Чехия - 12,

Португалия - 9,

Бельгия - 8,

Исландия - 26,

Сан-Марино - 22,

Венгрия - 2,

Ирландия - 7,

Беларусь - 6,

Эстония - 3,

Монако, Польша, Северная Македония, Армения, Литва, Латвия, Андорра, Люксембург, Украина по одному случаю.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Сумах из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия.