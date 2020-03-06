В Украине коронавирус подозревают у девяти человек
По состоянию на утро, 6 марта, в Украине коронавирус Сovid-19 подозревается у девяти человек. У всех них взяты анализы и эти люди изолированы от окружающих. Об этом передает пресс-служба Минздрава Украины.
"На сегодня в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание Сovid-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - уточнили в Минздраве.
Так же в министерстве привели свежую информацию об эпидемии коронавируса в Европе.
На территории Европейского континента ВОЗ зарегистрировала уже 158 летальных случаев.
Количество заболевших по странам:
- Италия - 3 858,
- Франция - 423,
- Испания - 261,
- Германия - 400,
- Великобритания - 119,
- Швейцария - 86,
- Норвегия - 33,
- Швеция - 61,
- Австрия - 27,
- Греция - 32,
- Израиль - 15,
- Нидерланды - 82,
- Хорватия - 10,
- Финляндия - 12,
- Азербайджан - 6,
- Грузия-9,
- Дания - 18,
- Румыния - 6,
- Россия - 4,
- Чехия - 12,
- Португалия - 9,
- Бельгия - 8,
- Исландия - 26,
- Сан-Марино - 22,
- Венгрия - 2,
- Ирландия - 7,
- Беларусь - 6,
- Эстония - 3,
Монако, Польша, Северная Македония, Армения, Литва, Латвия, Андорра, Люксембург, Украина по одному случаю.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Сумах из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия.