В больницах Китая на тему вируса уже рисуют граффити, фото: news.cn

По состоянию на утро, 6 марта, в Украине коронавирус Сovid-19 подозревается у девяти человек. У всех них взяты анализы и эти люди изолированы от окружающих. Об этом передает пресс-служба Минздрава Украины.

"На сегодня в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание Сovid-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - уточнили в Минздраве.

Так же в министерстве привели свежую информацию об эпидемии коронавируса в Европе.

На территории Европейского континента ВОЗ зарегистрировала уже 158 летальных случаев.

Количество заболевших по странам:

  • Италия - 3 858,
  • Франция - 423,
  • Испания - 261,
  • Германия - 400,
  • Великобритания - 119,
  • Швейцария - 86,
  • Норвегия - 33,
  • Швеция - 61,
  • Австрия - 27,
  • Греция - 32,
  • Израиль - 15,
  • Нидерланды - 82,
  • Хорватия - 10,
  • Финляндия - 12,
  • Азербайджан - 6,
  • Грузия-9,
  • Дания - 18,
  • Румыния - 6,
  • Россия - 4,
  • Чехия - 12,
  • Португалия - 9,
  • Бельгия - 8,
  • Исландия - 26,
  • Сан-Марино - 22,
  • Венгрия - 2,
  • Ирландия - 7,
  • Беларусь - 6,
  • Эстония - 3,

Монако, Польша, Северная Македония, Армения, Литва, Латвия, Андорра, Люксембург, Украина по одному случаю.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Сумах из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия.

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