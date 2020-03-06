Юлия Тимошенко. Фото: ba.org.ua

На западе и в центре Украины поддерживают лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, а на юге и востоке страны безусловным лидером является член "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская.

Об этом говорится в исследовании Социологической группы "Рейтинг"

Как сообщается, Юлию Тимошенко знают 97% опрошенных, а Наталью Королевскую - 76%. Других женщин-политиков узнают менее 70%. 

По данным результатов опроса, который проводился в конце февраля, у Тимошенко и Королевской также самый высокий рейтинг доверия среди украинцев. У Юлии Тимошенко - 28%, Наталии Королевской доверяют 20% граждан нашей страны. При этом у Тимошенко лучшие показатели доверия в Центральной Украине - 31%. А Королевская безусловный лидер доверия  на Востоке - 30% и на Юге Украины - 28%.

Скриншот: Рейтинг

Скриншот: Рейтинг

Ранее сообщалось, что в кресле министра обороны украинцы видят только мужчину, а должность премьера можно отдать женщине.

Также мы писали, что украинцы считают, что женщины должны заниматься домом и семьей, а мужчина зарабатывать деньги.

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