В Афганистане 6 марта неизвестные открыли стрельбу на мероприятии с участием премьер-министра страны Абудллы Абдуллы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло в Кабуле, стрельба началась прямо во время речи премьер-министра Афганистана. В результате происшествия Абдулла не пострадал.

Источники сообщали в больнице Мухаммад Али Джинна (Mohammed Ali Jinnah) сообщали о 23 погибших и 33 раненых в результате нападения. Однако позже представитель министерства здравоохранения страны заявил, что погибли два человека, еще 18 пострадали.

Напомним, 29 февраля между США и талибами было подписано соглашение, согласно которому переговоры между представителями группировки "Талибан" и официальными властями Афганистана начнутся 10 марта. Однако президент Афганистана отказался освобождать пленных после сделки Талибана и США.