В этом году праздновать 8 Марта собираются праздновать 77% украинцев, а 19% заявили, что отмечать праздник не будут. При этом, 87% опрошенных выссказалось против того, чтобы отменять этот праздник.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы "Рейтинг".

"По сравнению с аналогичным опросом 2012 года несколько возросло количество тех, кто не празднует этот день. Относительно больше таких респондентов на западе страны, среди младшей и старшей возрастных групп. Среди мужчин несколько больше респондентов, которые намерены праздновать 8 Марта, чем среди женщин", - говорится в исследовании.

Отметим, что в 2012 году 86% праздновали, а 14% не праздновали. В этом же году эти цифры составили соответственно 77% и 19%.

По мнению большинства опрошенных (68%), праздник 8 Марта является хорошим поводом сделать приятное близким женщинам, 11% считают этот день обычным (с 2013 года количество таких респондентов выросло вдвое) - это чаще жители Запада.

В то же время лишь 9% респондентов считают 8 Марта символом борьбы женщин за свои права, а 8% говорят о нем как о празднике из советского прошлого - зачастую так считают опрошенные старшего возраста.

Отдельно социологи узнавали, поддерживают ли украинцы идею отмены праздника. "За" высказались лишь 9% опрошенных, зато 87% не поддерживают ее.

Фото: ratinggroup.ua

Напомним, что по еще опросу, в кресле министра обороны украинцы видят только мужчину, а должность премьера можно отдать женщине.

Также мы писали о том ,что жители страны считают, что женщины должны заниматься домом и семьей, а мужчина зарабатывать деньги.