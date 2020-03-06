В пятницу, 6 марта, в Ватикане зарегистрировали первый случай коронавируса. Из-за этого все амбулаторные службы государства приостановили работу для проведения дезинфекции.

Об этом сообщает газета ANSA со ссылкой на официального представителя Святого престола Маттео Бруни.

"Этим утром была временно приостановлена работа всех амбулаторных служб дирекции здравоохранения и гигиены, чтобы дезинфицировать помещения после того, как у одного из пациентов обнаружили COVID-19", - заявил Бруни.

Службы скорой помощи работу не прерывали, отметил он.

Напомним, в Италии коронавирусом заболели уже более 3,8 тыс. человек. Кроме того, 148 человек скончались, 414 - выздоровели. Это страна с наибольшим числом заболевших в Европе.

Как сообщалось, на прошлой неделе папа римский Франциск на протяжении трех дней подряд отменял официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания. В Ватикане сообщили, что понтифик сдал анализы на выявление заражения коронавирусом, и они показали отрицательный результат.