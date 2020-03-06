В пятницу, 6 марта, у новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля состоится встреча с главами всех парламентских комитетов.

Об этом со ссылкой на источники сообщает корреспондент "Страны".

Уточняется, что встреча запланирована в 13:30, а проходить она будет в Кабинете министров. Любопытно, что, по словам источника, уволенный 4 марта экс-премьер Алексей Гончарук никогда не встречался с главами комитетов, и они на это обижались, поэтому Шмыгаль первым делом решил с ними встретиться.

Напомним, в четверг, 5 марта, новый Кабмин Шмыгаля провел первое заседание, на котором обсуждали коронавирус.

Также мы сообщали, что 6 марта новый глава Кабмина выступал на заседании Верховной Рады в рамках часа вопросов к правительства, в ходе выступления Шмыгаль рассказал, когда новое правительство соберется в полном составе.