Народный депутат Макс Бужанский, который ранее заявил о нападении на него после передачи "Народ против" в ночь с 5 на 6 марта, рассказал "Стране" о произошедшем.

"Нечего комментировать. У них ничего не вышло. 40 человек, с битами, яйцами, молоком, все на одно лицо. Они рассчитывали видимо, что я начну убегать, но сценарий обломался. Им нечего было снимать. Больше и рассказать нечего. Выясним, кто там был - сообщим. А пока подписчики делятся полезной информацией", - сообщил нардеп.

По его словам, подписчики выяснили, что автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI с номерами АА0714ХА, на котором скрылась часть нападавших, зарегистрирован не за физическим лицом, а за общественной организацией "Спортивне майбутнє", которая находится в Деснянском районе Киева, на улице Закревского, 77.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, Mitsubishi L200, второй автомобиль, на котором уехали нападавшие, принадлежит Юрию Владимировичу Тихому 1998 года рождения.

"Юрий Владимирович, просим Вас связаться с нами, чтобы объяснить вашу позицию по конфликту с депутатом Максимом Бужанским вчера ночью возле телеканала ЗИК", - сказано в сообщении.

Скриншот: Telegram/ PavlovskyNews

Напомним, ранее нардеп Бужанский призывал генпрокурора немедленно подписать подозрения радикалам, напавшим на журналистов на суде по делу Шеремета.