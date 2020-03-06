В Киеве египетскую мумию женщины, которая находится в фондах Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, хотят исследовать на аппарате компьютерной томографии (КТ). Однако, есть проблема с клиникой, которая бы на это согласилась.

Об этом сообщил в Facebook киевлянин Антон Витязь.

По его словам, нужна помощь в поиске клиники и аппарата КТ в Киеве. "Нужно сделать КТ египетской мумии. В Киево-Печерской лавре хранились на складе египетские мумия женщины. Лежала рядом с мощами около 100 лет. Впервые ее показали в 2017. Сейчас начали ее исследование (проф. египтолог Николай Тарасенко). Нужно сделать КТ мумии - это важный этап в исследовании. Проблема в том что первые клиники откровенно слились. Нужна смелая клиника которая готова на такой шаг", - пишет он.

Фото: facebook.com

Отметим, что информация о мумии стала общеизвестной в 2017 году, когда в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике был проведен показ для журналистов египетских древностей. Среди экспонатов есть также мумия крокодила и два саркофага. Им более трех тысяч лет. Предположительно, мумии попали в Украину во второй половине 19 века и находились в частных коллекциях Порфирия Успенского и Богдана и Варвары Ханенко.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео древнеегипетской мумии, найденной в киевской Лавре.