В Верховной Раде Украины, в преддверии Международного женского дня, прошла любопытная информационная акция. Ее организатором стало межфракционное объединение "Равные возможности", а деньги на проект выделили ЕС и ООН.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" в пятницу, 6 марта.

Нардепам и журналистам раздали брошюры и листовки, в которых, в частности, содержатся рекомендации, как, по мнению организаторов, нужно правильно отмечать в Украине 8 Марта и какими словами поздравлять женщин.

Так, ЕС, к примеру, категорически не рекомендует мужчинам-украинцам обращаться к женщинам с такими словами: "Любимые женщины", "милые, волшебные", "желаем женского счастья", "поздравляю с праздником красоты и любви" и т.д..

Фото: Cтрана

При этом авторы листовок утверждают, что "важно не забывать, что женщина, это не просто украшение достижений мужчин, а профессионал и активная сила общества".

Ранее "Страна" сообщала, что Шмыгаль заявил в Раде, что воду для украинцев в Крыму нужно поставлять хоть канистрами и цистернами.

Так же мы рассказывали, что "Слуги народа" внесли в Разу законопроект об изменениях в закон о НАБУ.