В пятницу, 6 марта, в Киеве неизвестные подорвали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная", поезд сняли с линии.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Сообщается, что поезд после ЧП сняли с линии и отправили в депо. На месте работает полиция, правоохранители устанавливают детали происшествия и личности пассажиров, которые использовали петарду.

В результате происшествия никто не пострадал, пассажиры продолжили поездку в следующем поезде в обычном режиме, передает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу метро.

Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

Напомним, после выявления в Украине первого случая коронавируса в Киеве решили дезинфицировать вагоны метро после каждой поездки.