В Киеве на "Вокзальной" в вагоне метро подорвали петарду, поезд сняли с линии
В пятницу, 6 марта, в Киеве неизвестные подорвали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная", поезд сняли с линии.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Сообщается, что поезд после ЧП сняли с линии и отправили в депо. На месте работает полиция, правоохранители устанавливают детали происшествия и личности пассажиров, которые использовали петарду.
В результате происшествия никто не пострадал, пассажиры продолжили поездку в следующем поезде в обычном режиме, передает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу метро.
Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"
Напомним, после выявления в Украине первого случая коронавируса в Киеве решили дезинфицировать вагоны метро после каждой поездки.
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