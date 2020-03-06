13 апреля в Харьков с визитом приедет президент Польши Анджей Дуда. Он почтит память жертв Катынской трагедии.

Об этом со ссылкой на вице-премьера Польши Петра Глиньского пишет "Польское радио".

Так, сообщается, что в 2020 году исполнится 80 лет с момента годовщины Катынского преступления и 10 лет - с момента Смоленской катастрофы.

"Президент будет 13 апреля в Харькове, там тоже есть катынское кладбище... Поскольку преступления совершались в нескольких, не менее чем в четырех местах. Так власти польского государства почтят память от имени польского народа, польского общества", - сказал Глиньский.

В Харькове Дуда посетит катынское кладбище. По словам представителя президента Блажея Спыхальского, подробности о планируемых торжественных мероприятий с участием Дуды обнародуют на следующей неделе.

Напомним, в середине февраля текущего года стало известно, что президент Польши Анджей Дуда попробует переизбраться на второй срок.