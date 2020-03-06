Под здание Госбюро расследований в Киеве, куда приехал экс-президент Петр Порошенко на допрос к 10:00, его пришли поддержать люди с плакатами.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Он отмечает, что сегодня Порошенко пришло поддержать мало людей - обычно их гораздо больше. На ярких плакатах надписи о реванше со стороны новой власти, а также обвинения главы ГБР к причастности с нечистой силе в лице президента России Владимира Путина.

"Сейчас все просто ждут. Не звучат речевки. Играет музыка, кто-то даже танцует", - сообщает наш корреспондент.

Фото: Страна.ua

Напомним, что экс-президенту приходиться ходить на допросы, так как апелляция отклонила его жалобы на принудительный привод на допрос.

Также читайте о том, что "Стране" стали известны дела, по которым Порошенко принудительно приведут на допрос.