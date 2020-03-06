Президентская партия "Слуга народа" начала выпускать свою газету. Издание раздают гражданам по всей Украине.

Один из экземпляров первого выпуска за февраль оказался в распоряжении "Страны".

Как видно на фото, газета называется общеполитическое издание "Слуга народа". На первой полосе интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. А также первые итоги работы команды Зе.

Затем идут статьи первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко и главы фракции Давида Арахамии.

Есть раздел с основными лицами политической силы.

Также в издании есть раздел под названием "Маленькие победы", где перечислены основные достижения партии, такие как:

легальный игорный бизнес

доступные отечественные лекарства

отказ от пластиковых пакетов

запрет использования животных в цирках и др.

Также издание развлекает читателей колонкой с интересными фактами про високосный год.

Напомним, во время съезда фракции "СН" заместитель главы фракции Евгенией Кравчук рассказал "Стране", что партия планирует запустить свое телевидение и всеукраинскую газету. Уточнялось, что канал будет вещать в интернете, а газета "Слуга народа" выйдет тиражом в 700 тыс. экземпляров. По словам Кравчука все это будет финансироваться за счет партии.

Как сообщалось, тираж местных газет в Украине за год упал на четверть из-за политики "Укрпочты".