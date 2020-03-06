Маленькие победы и интересные факты про високосный год. "Слуга народа" уже выпустила свою газету. Фото
Президентская партия "Слуга народа" начала выпускать свою газету. Издание раздают гражданам по всей Украине.
Один из экземпляров первого выпуска за февраль оказался в распоряжении "Страны".
Как видно на фото, газета называется общеполитическое издание "Слуга народа". На первой полосе интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. А также первые итоги работы команды Зе.
Затем идут статьи первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко и главы фракции Давида Арахамии.
Есть раздел с основными лицами политической силы.
Также в издании есть раздел под названием "Маленькие победы", где перечислены основные достижения партии, такие как:
- легальный игорный бизнес
- доступные отечественные лекарства
- отказ от пластиковых пакетов
- запрет использования животных в цирках и др.
Также издание развлекает читателей колонкой с интересными фактами про високосный год.
Напомним, во время съезда фракции "СН" заместитель главы фракции Евгенией Кравчук рассказал "Стране", что партия планирует запустить свое телевидение и всеукраинскую газету. Уточнялось, что канал будет вещать в интернете, а газета "Слуга народа" выйдет тиражом в 700 тыс. экземпляров. По словам Кравчука все это будет финансироваться за счет партии.
Как сообщалось, тираж местных газет в Украине за год упал на четверть из-за политики "Укрпочты".