В ходе часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады в пятницу, 6 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что он уже проводит собеседования кандидатов на вакантные должности в новом Кабмине.

Новый глава правительства заявил, что полностью обновленный Кабинет министров Украины будет сформирован в ближайшее время.

"В данный момент я провожу собеседования, и правительство будет сформировано безотлагательно в ближайшее время, как только будут подобраны правильные, качественные и ответственные кандидатуры", - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, после назначения 4 марта нового Кабмина в нем осталось четыре вакантные должности. Пустуют кресла министров образования, энергетики, культуры и вице-премьера по экономическому развитию.

Мы писали о том, что, по словам президента Зеленского, вакантные места в Кабмине будут заполнены уже в ближайшее время.