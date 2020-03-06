В Сумах из-за коронавируса установили режим повышенной готовности и ограничили проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает информационный портал Сумского городского совета.

Отмечается, что в Сумах под руководством городского головы Александра Лысенко состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором определялись с мерами по недопущению заноса и распространения на территории города коронавирусной инфекции COVID-19.

Заслушав специалистов, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла ряд мер по недопущению коронавирусной инфекции COVID-19:

установить режим повышенной готовности для всех подразделений городского совета на период риска распространения коронавирусной инфекции;

ограничить проведение совещаний, конференций и заседаний с участием большого количества человек (по возможности осуществлять их с использованием средств электронной дистанционной связи);

ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий к улучшению эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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