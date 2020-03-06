В исполкоме Украинской ассоциации футбола утвердили стратегию развитию женского футбола. Согласно ей все клубы создадут женские команды со следующего сезона.

Об этом заявил президент УАФ Андрей Павелко на своей страниц в Facebook.

"Исполком утвердил стратегию женского футбола на ближайшие 4 года. Она предусматривает настоящую революцию в клубном женском футболе. В частности, это обязательное наличие женских команд во всех клубах УПЛ c сезона 2021/2022. Это цели, для реализации которых нужно еще многое сделать", - написал Павелко.

Фото: Facebook/Андрей Павелко

Отметим, что в Украине с 1992 года проводится национальный чемпионат по женскому футболу. Восьмикратным чемпионом является харьковский клуб "Жилстрой-1".

Скриншот: Facebook/Андрей Павелко

Ранее сообщалось, что лучшим игроком 20 тура УПЛ признали форварда Днепра-1, который закатал Динамо в газон.

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