Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который сначала выступил за возобновление подачи воды в Крым, а потом отрекся от своих слов, заявил, что все же хочет, чтобы вода поставлялась украинцам на полуострове - цистернами, канистрами или бутылями.

Об этом глава правительства сказал, выступая 6 марта в Раде, передает "Украинская правда".

"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья: хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами", - сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, речь идет не о возобновлении промышленной подачи воды, а "о долге перед украинцами и в Крыму".

"Поэтому просьба не политизировать те вещи, не поднимать и не манипулировать", - заявил премьер.

Напомним, до этого на своей странице в Facebook Шмыгаль написал, что правительство не может подавать воду в Крым до возвращения полуострова в состав Украины.

Также мы сообщали, что в Крыму отреагировали на слова премьера Шмыгаля о поставках воды.