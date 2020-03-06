Утром в пятницу, 6 марта, экс-президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований в Киеве.

Трансляция того, что происходит у здания ГБР, велась на странице экс-президента в Facebook.

"...Вчера суд принял, а сегодня мы получили судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен в ГБР. Решение об анализе уплаты налогов, представленном марионеткой Коломойского, .. "мама любит скорость" Дубинским. Второе решение суда обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении", - заявил Порошенко.

Также он назвал увольнение Рябошапки с поста генпрокурора "пророссийским реваншем".

Видео: Facebook/ Петро Порошенко

Напомним, прошлый раз допрос Петра Порошенко в ГБР состоялся 28 февраля. Тогда, несмотря на слухи, подозрений ему не вручили.

А перед этим суд вынес решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР.