Во время избирательной кампании США-2020 вопрос действий Джо Байдена, который становится главным соперником Дональда Трампа в гонке на выборах, и его сына Хантера в Украине станет ключевым. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп назвал деятельность Байденов в Украине "чистой коррупцией": "Я все время буду об этом говорить, потому что я не вижу для них выхода, я не вижу, как они могут ответить на эти вопросы... Это было чистой коррупцией".

Более того, Трампу даже не важно, чтобы именно Байден стал его оппонентом. Он будет атаковать не просто Байдена, а всю Демократическую партию. Трамп подчеркнул, что очень странно, что во время праймериз у демократов вопрос деятельности Байденов в Украине почти не поднимался.

"Этот вопрос не фигурирует в кампании демократов. Они не хотят его поднимать... Такого не произойдет с республиканцами, я вас уверяю", - сказал президент Трамп.

Видео: twitter.com

То, что у Трампа получится сделать Украину ключевым фактором для атаки на Байдена и демократов не вызывает никаких сомнений. Увольнение Рябошапки с должности Генпрокурора очередное этому подтверждение.

Ранее "Страна" писала о том, что означает для Украины отставка Рябошапки.

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