В одной из московских квартир обнаружены погибшими профессиональные украинские шахматисты - Станислав Богданович и его подруга - Александра Вернигора.

"Скорую" вызывали несколько раз, но медики приехали слишком поздно. По одной из версий - ребята отравились веселящим газом. Нашли их с пакетами на головах.

Но интересно, что Богданович за два дня до своей смерти попал на скандальный сайт "Миротворец". А после его смерти на этом сайте появилась надпись: "ликвидирован в Москве".

"Страна" собрала все подробности случившегося.

Когда и как погибли украинцы

Украинского шахматиста и его подругу нашли с пакетами на головах в доме по адресу Кастанаевская улица, 35, корпус 1.

По предварительной версии, девушка и молодой человек могли отравиться "веселящим газом". Рядом с телами были найдены воздушные шарики с закисью азота. Однако точную причину гибели выяснит экспертиза.

"Скорую помощь" вызывали дважды, но когда медики приехали, было уже поздно: оба погибли, вероятнее всего, от отравления. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Телеграм-канал "112" пишет, что тела погибших обнаружил отец девушки, когда пришел домой.

Как сообщают "Новости шахмат", следователи проводят проверку, но первые признаки говорят о том, что смерть не насильственная.

В чем опасность закиси азота

Закись азота, так называемый веселящий газ, который вдыхает молодежь, может запросто убить. Специальные воздушные шарики опьяняют, вводят в эйфорию - они популярны у посетителей ночных клубов. Закись азота не считается наркотиком, поэтому ее продажа не запрещена. Однако медики настаивают: газ очень опасен.

Закись азота используется в медицине, пищевой и технической промышленности. Газ, необходимый для анестезии, достать не так просто. Производители продают его только фармацевтическим компаниям. А для "увеселения" обычно используется пищевая закись. Ее применяют в качестве компонента взбитых сливок, пористого шоколада, антипригарных спреев.

Шарики с азотом нельзя "дуть" в состоянии алкогольного опьянения, а также тем, у кого гиперчувствительность и гипоксия, заболевания нервной системы, хронический алкоголизм. Возможны галлюцинации, если были черепно-мозговые травмы, повышенное внутричерепное давление и внутричерепные опухоли. Нельзя вдыхать газ при хроническом бронхите, астме, пневмонии и обычном насморке. Однако на противопоказания практически никто не обращает внимания.

Впрочем, действительно ли эта причина вызвала гибель украинских шахматистов - разберется следствие.

"Порошенко вышибут пинком". Что известно про шахматистов

Станислав Богданович - 27-летний чемпион Одессы и Украины по быстрым шахматам. Был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам.

18-летняя Александра Вернигора училась в МГУ, состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), но при этом выступала за Украину.

При этом они состояли в отношениях.

Фото: chess-news.ru

Фото: Facebook/Vk

На странице Богдановича в Facebook в основном - тема шахмат, реже парень высказывал свое мнение о политике. Так, накануне президентский выборов он написал, что у него нет традиции ходить голосовать за кандидатов в президенты, но выборы 2019 года были исключением.

"... В этот раз неожиданно появилась мотивация. Если Порошенко вышибут с трона коллективным пинком, очень хочется похвастаться, что вон там, среди множества остальных, есть мой маленький едва заметный отпечаток ботинка", - писал он.

Также из ленты спортсмена в соцсети стало известно, что летом 2019 года, когда он был на турнире и отсутствовал в Одессе, грабители вынесли из его квартиры 30 тысяч долларов. По словам Богдановича, за несколько месяцев он выиграл больше, чем когда-либо.

"Три подряд очень успешных турнира, и все это вместе принесло около 17 тысяч долларов..."

Погибшая шахматистка Александра Вернигора - из Одессы, окончила Белгород-Днестровский лицей. На своей странице в соцсети она публиковала цитаты великих, рецепты, также проявляла интерес к шахматам. На фото обложки у нее главный корпус МГУ.

Фото: facebook.com/frostwyrmwife

Попал на "Миротворец" за два дня до смерти

За два дня до своей смерти Богдановича внесли на сайт "Миротворец".

2 марта Станислав сыграл в интернет-матче на стороне России против Украины. После чего шахматиста начали травить. В итоге он написал оправдательный пост. Он назвал три причины, по которым сыграл за РФ: донат, нежелание обижать российское гостеприимство и попытка установить мир между нашими странами.

"Сыграл за Россию в сегодняшнем матче с Украиной на чесскоме. Свой матч удалось выиграть. Отвечаю тем, кто не понимает почему я играл за Россию.

Первое - мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов я честно не играл ни за кого.

Второе - я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво будучи гостем выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения.

И третье - считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Может быть, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то всякий конфликт уже был бы исчерпан.

Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочтет, направить в комменты обнимашку в знак нашей вечной дружбы и братства. Только так будет правильно. Только так будет хорошо", - написал шахматист.

Фото: facebook.com/gmfrostwyrm

Но уже 3 марта Станислава Богдановича внесли на сайт "Миротворец" как "участника пропагандистских антиукраинских акций России, занимающийся манипулированием общественно значимой информации, а также отрицает факты российской агрессии".

Фото: Миротворец

Стало ли это причиной смерти - точно неизвестно. Ответы на это сможет дать только следствие. Но на "Миротворце" уже появилась запись "Ликвидирован в Москве".