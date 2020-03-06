Сын Владимира Высоцкого Никита осудил рекламу со своим отцом, которую в социальных сетях разместило Федеральное бюро расследований США (ФБР).

Об этом сообщают РИА Новости.

"Это глупо. На мой взгляд, это неправильно с правовой точки зрения. Еще и с этической точки зрения это более, чем странно, потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. В этом нет, может, и ничего плохого, но это странно, глупо и бестактно. Вот так скажем", - заявил Никита Высоцкий.

Отметим, реклама содержала кадр с Владимиром Высоцким из фильма "Место встречи изменить нельзя" и надпись: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

Скриншот: Facebook

Напомним, ФБР с помощью рекламы в Facebook приступила к вербовке русских шпионов и русскоязычных информаторов.