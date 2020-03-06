В Донецке месяц назад вспоминали о погибшем 8 февраля 2017 года Михаиле Толстых с позывным "Гиви". В его смерти обвиняли украинские спецслужбы. Что в Киеве буквально до вчерашнего дня отрицали.

Однако вчера бывший служащий 8 полка спецназа ВСУ Олег Сугерей подтвердил, что лично руководил операцией по ликвидации Гиви. И направлял работу девушки, которую внедрили в окружение сепаратиста, чтобы подложить ему взрывчатку.

Правда, в СБУ уже заявили, что Сугерей к ним никакого отношения не имеет, но вопросы остались.

"Страна" разобралась в новой информации о смерти Гиви - и как она повлияет на реинтеграцию Донбасса.

Кто такой "Гиви" и как он погиб

Михаил Толстых - уроженец Иловайска. В ходе событий на Донбассе в 2014 году примкнул к сепаратистам и возглавил батальон "Сомали". Кличка "Гиви", как он рассказывал - от имени деда-грузина, воевавшего против немцев.

Впервые Толстых стал известен во время боев за Славянск. Потом его батальон воевал в Иловайске, где были окружены украинские войска. Следующий пункт - Донецкий аэропорт.

В "ДНР" и за его пределами персона Гиви была широко известна. Наряду с Арсением Павловым (Моторолой) Толстых был самым популярным командиром среди сепаратистов и сочувствующих.

В 2017 году, когда активные боевые действия на Донбассе сошли на нет, Гиви был убит в собственном кабинете. Взрыв прозвучал 8 февраля на территории военной базы "Сомали" в Макеевке.

В Донецке сначала заявили, что причиной гибели стал залп из реактивного огнемета "Шмель". Потом выдвинули версию, что это могла быть и заложенная в кабинете Гиви взрывчатка. Позже в "республике" заявили, что их соратника взорвала студентка киевского вуза, внедренная в окружение Гиви.

Но в Украине это отрицали.

Что говорили в Украине об убийстве

"ДНР" немедленно обвинила в убийстве Толстых украинские спецслужбы. Однако в Киеве принялись яростно это опровергать.

Сразу в день гибели Гиви советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что к смерти сепаратиста причастны скорее всего спецслужбы самих сепаратистов.

"Если данная информация подтвердится, то это будет свидетельствовать о том, что люди, связанные с вооруженными формированиями Донбасса, зачищаются определенными службами там, за линией соприкосновения", - заявил он.

Версию о том, что Толстых мог ликвидировать Киев, спикер СБУ Елена Гитлянская назвала "российским фейком".

"Мы не будем комментировать эту ерунду (заявления сепаратистов с обвинениями в адрес Украины - Ред.). Пожалуйста, распространяйте российские фейки, если вы работаете на них", - обидчиво заявили Гитлянская журналистам.

Не отставал и советник главы МВД Зорян Шкиряк. Он заявил, что причиной ликвидации Толстых стала его якобы вражда с "главой ДНР" Александром Захарченко.

"Между Захарченко и Гиви были серьезнейшие разногласия. У них был очень серьезный конфликт, который заключался и в сфере перераспределения так называемых материальных благ, и перераспределения ресурсов финансовых потоков, и того, что касалось невыполнения приказов Гиви от Захарченко. Лично мне эта версия кажется более вероятной", - рассказал представитель МВД.

Отрицал причастность Украины и коллега Шкиряка Антон Геращенко.

"Его или ликвидировали российские спецслужбы за ненадобностью, или прикончили конкуренты в борьбе за финансовые потоки, зарабатываемые на разграблении Украины.

Украинские спецслужбы не получали пока санкции на зачистку лидеров бандформирований на временно оккупированной Россией территории нашей страны.

Но когда-нибудь это время придёт...", - многозначительно заявил Геращенко.

Правда, время от времени, и с украинской стороны звучали заявления, что Гиви убили украинские спецслужбы и, мол, нечего этого стеснться, а нужно этим гордиться.

А когда в июне 2017 года был взорван начальник спецназа ГУР Минобороны Максим Шаповал, одной из версий была месть за убийство Гиви.

И вот, через три года после смерти Гиви, украинский спецназовец рассказал, что именно Украина причастна к убийству сепаратиста.

"Она заложила взрывчатку утром". Признания Сугерея

Офицер 8 полка Сил специальных операций ВСУ Олег Сугерей вчера, 5 марта, раскрыл подробности ликвидации Толстых.

"Гиви после ликвидации Моторолы вообще боялся куда-то выйти, но он был такой любвеобильный. И девочек к нему просто привозили. И в конце концов, туда внедрилась наш агент, такая блондиночка известная, как там... подробностей я не знаю. Даже далек от этого. Она заложила взрывчатку и уже утром, придя на работу, сработало это устройство", - рассказал спецслужбист в интервью главреду "Цензор.нет" Юрию Бутусову.

Операция по убийству планировалась два года, рассказал Сугерей. Действия "блондинки" прикрывал именно он.

В интервью Сугерей маркируется как агент СБУ. Сама же спецслужба после выхода этого видео заявила, что Сугерей в ней никогда не служил.

"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного как "Гиви", сообщаем, что Олег Сугерей не служащим и никогда не служил в Службе безопасности Украины", - заявили в СБУ.

Что интересно, что отрицалась только служба Олега в рядах Службы безопасности, а не вся рассказанная им история про убийство Гиви.

Служил Сугерей в СБУ или нет - вопрос открытый (даже если да, то вряд ли это признают официально). Тем более, что агенты ведомства вообще редко состоят в его штате.

При этом нужно понимать, что и 8-й полк спецназа, в котором числился Олег Сугерей - тоже довольно специфическая структура. Которая на Донбассе работает в плотной связке с СБУ.

Как бы то нибыло, Сугерей по сути подтвердил версию убийства Гиви, которую уже ранее описывало российское ТВ. На канале "Россия 1" выходил сюжет, где сотрудник спецслужб "ДНР" рассказал о девушке, взорвавшей Михаила.

"Установлено, что взрывное устройство в кабинете Михаила Толстых пронесла и активировала именно Анастасия Петрига. Действие взрывного устройства было проведено дистанционно. Возможно, так же как и с Арсеном Павловым это было сделано из Киева. После активации взрывного устройства Анастасия Петрига достаточно быстро покинула территорию республики. На текущий момент она находится в розыске", - рассказал оперативник "ДНР".

Бывшая замначальника штаба батальона "Сомали" Оксана Дорош в тот день встретила на КПП Петригу и провела к Гиви. "Мы с ней не дружили и не были знакомы. Просто меня попросили ее провести. Я ее провела. Это было с разрешения командира. Обычно всех проверяли на КПП, но ее не проверили. Я ее просто проводила к нему. Это было пару раз", - вспоминает Дорош.

И добавляет про Петригу: "Она навязывалась сама. Она сама звонила. Она пыталась приехать, встретиться. Он не был инициатором этих встреч после ситуации на фронте, когда погибли ребята. В тот вечер, когда она пришла, она говорила, что переживала, что хотела поговорить. То есть поэтому она и пришла... ".

Аккаунт Петриги в соцсетях неактивен с 2015 года. Она из Павлограда, училась в КНУКИМ.

Сугерей заявил, что после убийства ФСБ установило многих, кто был причастен к операции. Петрига до сих пор находится в розыске у сепаратистов.

"Да, при этом даже перевозчики, которые перевозили людей, тоже были найдены. Были посажены. Серьезная работа со стороны ФСБ. Они четко профессионально работают. Тут даже ничего не скажешь. Открыты уголовные дела. Этих людей ищут", - говорит Олег Сугерей.

Сам он был задержан во время поездки в Донецк 16 марта 2017 года. Был выпущен по обмену 29 декабря 2020 года.

Что означает признание ССОшника

Если Гиви действительно убрала Украина, это ставит серьезные вопросы ко всей государственной информационной машине, которая после ликвидации сепаратиста развернула кампанию по дезинформации украинцев.

В конце концов спикеры власти могли просто промолчать или нейтрально заявлять, что не владеют информацией об акция украинских спецслужб на неподконтрольной территории.

Отметим, что по поводу других резонансных убийств на Донбассе - Моторолы и Захарченко - украинские власти говорили то же самое: их ликвидировала Россия или местные конкуренты. Но после откровений Сугерея появляются сомнения и по ним.

Все это может иметь для Украины довольно серьезные последствия. Толстых - гражданин Украины. И убили его не на линии фронта, во время боевых действий, а в тылу и, что немаловажно - после подписания Минских соглашений. Дорожной карты по урегулированию конфликта. Одним из пунктов которой была остановка насилия.

При этом Украина признается, что уже после подписания совершала диверсии на территории "ДНР" вдали от линии фронта и убивала там сепаратистов.

Это ослабляет переговорные позиции президента Зеленского по Донбассу. Зе предлагает Кремлю отдать Украине Донбасс без особого статуса и других условий, оговоренных в Минских соглашениях. Однако Россия отказывается - под предлогом того, что Украина может в отместку начать репрессии против жителей Донецка и Луганска.

И вчерашнее признание Сугерея станет еще одним доводом Москвы в пользу этой точки зрения. И это, усложнит Зе переговоры с Россией как напрямую, так и в Нормандском формате.

Не исключено, что с этой целью интервью Сугерея и появилось. "Партии войны" выгодны сейчас любые завления, которые могут вставить палки в колеса и без того непростому переговорному процессу по Донбассу.

Тем более, что официально в Украине версию Сугерея не подтверждают и его рассказ, нельзя исключать, может оказаться выдумкой.