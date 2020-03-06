В аннексированном Крыму усомнились в реальности возобновления подачи воды в Крым, о чем заявил новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет РИА Новости.

"Предложение здравое и позиция здравая. Но, с другой стороны, непонятно, как дело пойдет дальше. У меня есть сомнения в реальной способности и действиях решить этот вопрос и открыть Северо-Крымский канал", - высказался член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Сергей Цеков.

Он считает, что после произнесенных слов о Крыме Шмыгаль будет подвергнут критике и атакам со стороны украинских националистов. Это может привести к попыткам премьера "дезавуировать сделанное заявление".

В то же время "вице-спикер Госсовета РК" Владимир Бобков считает, что крымчанам не стоит надеяться на обещания нового главы Кабмина Украины, учитывая его высказывания о том, что Крым - это украинская территория. "Пока у меня есть абсолютная уверенность, что дальше каких-то точечных заявлений дело не пойдет", - сказал Бобков.

"Депутат Госдумы от Крыма" Михаил Шеремет, в свою очередь, поприветствовал желание киевских властей подавать воду по Северо-Крымскому каналу. По его мнению, реализация этой идеи была бы выгодна не только Крыму, но и Украине, однако данную тему необходимо обсудить руководителям РФ и Украины.

"Наконец-то в словах украинской власти начала проскальзывать экономика, а потом уже популизм и политика. Я считаю, что мы найдем взаимовыгодные интересы от такого сотрудничества", - выразил мнение Шеремет.

Напомним, что сначала премьер Шмыгаль выступил за возобновление поставок воды в Крым.

Однако чкерезм некоторое время отрекся от своих слов о возобновлении поставок воды в Крым. "Крым - это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину", - сказал он.