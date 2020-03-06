Народные депутаты "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура внесли в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Закон, вероятно, станет первым шагом к отставке главы НАБУ Артема Сытника.

Об этом сказано на сайте парламента

Текст законопроекта №3180 "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (относительно приведения этого закона в соответствие с действующими нормами антикоррупционного законодательства Украины) пока отсутствует.

Однако ранее в комментарии "Стране" Дубинский подробно объяснил, как депутаты будут снимать с должности главу НАБУ Сытника. По его словам, на следующей неделе комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рассмотрит поправки в закон, по которым любой человек, являющийся фигурантом антикоррупционных расследований, не может занимать государственный пост и отправляется в отставку.

После этого Рада сможет проголосовать за отставку Сытника.

Судя по всему, именно этот законопроект и внесен сейчас в Раду.

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