Министр Немчинов удалил страницу в Facebook, на которой размещал "порохоботские" посты
Олег Немчинов, ставший 4 марта министром Кабинета министров, удалил свою персональную страницу в Facebook, на которой прошлой весной он активно размещал негативные и насмешливые посты о Зеленском.
Теперь в социальной сети доступна только его публичная страница "Немчинов Олег Николаевич". На ней с момента назначения министра появилась только одна запись - перепост публикации со страницы премьера Дениса Шмыгаля, который отрекся от своих слов о возобновлении поставок воды в Крым.
Скриншот: Facebook/nemchinov.oleh
Отметим, ранее, когда в сети стали обсуждать "порохоботство" Немчинова и его активную критику в адрес Зеленского, новоназначенный министр заявил, что "недоброжелатели искажают и комментируют" скриншоты репостов о ходе избирательной кампании 2019 года.
Кроме того, министр Немчинов покаялся в своем порохоботстве перед лицом "слуг народа".