Олег Немчинов, ставший 4 марта министром Кабинета министров, удалил свою персональную страницу в Facebook, на которой прошлой весной он активно размещал негативные и насмешливые посты о Зеленском.

Теперь в социальной сети доступна только его публичная страница "Немчинов Олег Николаевич". На ней с момента назначения министра появилась только одна запись - перепост публикации со страницы премьера Дениса Шмыгаля, который отрекся от своих слов о возобновлении поставок воды в Крым.

Скриншот: Facebook/nemchinov.oleh

Отметим, ранее, когда в сети стали обсуждать "порохоботство" Немчинова и его активную критику в адрес Зеленского, новоназначенный министр заявил, что "недоброжелатели искажают и комментируют" скриншоты репостов о ходе избирательной кампании 2019 года.

Кроме того, министр Немчинов покаялся в своем порохоботстве перед лицом "слуг народа".