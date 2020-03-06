Кабмин не будет продавать или передавать в концессию государственную компанию "Укрзализныця".

Об этом со ссылкой на нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля пишет УНИАН.

По словам Шмыгаля, правительство не имеет намерений продавать или отдавать в концессию акционерную госкомпанию "Укрзализныця", которая обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок в стране. Шмыгаль добавил, что объекты стратегической инфраструктуры государства "должны содержаться в надлежащем виде", а остальное необходимо выставить на продажу.

"Все остальное надо выставить на продажу, отдать это в рыночную экономику, развивать и пользоваться этим для украинцев", - сказал премьер.

Напомним, в Фонде государственного имущества Украины 4 марта провели аукцион по продаже АО "Киевпасссервис", на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве, а также 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.