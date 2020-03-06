После того, как генпрокурора Руслана Рябошапку вчера Рада отправила в отставку, его первый заместитель Виталий Касько уволился. А временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Об этом ZN сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Вчера подал заявление - и с сегодняшнего дня он не первый зам и не прокурор", - сказал источник.

Более подробно о земляке и институтском товарище Андрея Богдана Касько читайте в материале "Страны".

Отметим, что прокурорская звезда Виталия Касько, как многолетнего партнера международных организаций вроде "Transparensy International" и знатока практики ЕСПЧ, снова взошла на прокурорском небосклоне после Майдана 2014 года. Он был назначен заместителем генерального прокурора в мае 2014 года, а позже сошелся с командой "грузинских реформаторов" во главе с Давидом Сакварелидзе.

И вместе с ними ввязался в войну с генпрокурором Виктором Шокиным. Из-за горячей фазы конфликта с Шокиным Касько 15 февраля 2016 года собрал брифинг и заявил о том, что подал рапорт об увольнении из ГПУ. После этого Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Виталию Касько в мошенничестве при получении служебных квартир.

Однако по просьбе тогдашнего посол США Мари Йованович преследование Касько в 2017 году было прекращено.