Час вопросов к Кабмину и земельные поправки. Чем займется Рада 6 марта
Верховная Рада, которая 4 марта утвердила новый состав Кабмина, сегодня, 6 марта, продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли.
Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.
Рада также планирует провести Час вопросов к правительству и зачитать депутатские запросы.
На предыдущих заседаниях парламент уже рассмотрел 3 182 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10. Рада приступила к рассмотрению проекта документа 6 февраля.
Напомним, что количество украинцев-противников рынка земли за 4 месяца выросло с 64% до 72%.
Также, по данным лидеры фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, рассмотрение правок по земельному законопроекту займет три месяца.
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