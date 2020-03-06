Верховная Рада, которая 4 марта утвердила новый состав Кабмина, сегодня, 6 марта, продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли.

Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.

Рада также планирует провести Час вопросов к правительству и зачитать депутатские запросы.

На предыдущих заседаниях парламент уже рассмотрел 3 182 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10. Рада приступила к рассмотрению проекта документа 6 февраля.

Напомним, что количество украинцев-противников рынка земли за 4 месяца выросло с 64% до 72%.

Также, по данным лидеры фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, рассмотрение правок по земельному законопроекту займет три месяца.