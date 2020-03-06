Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль полагает, что вопрос о возможности продажи украинской земли иностранцам должен решаться исключительно в ходе референдума.

Об этом он заявил в эфире передачи "Право на власть", видео обнародовано в YouTube.

"Я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт прежде всего для украинцев, и чтобы это был цивилизованный рынок земли, который даст толчок развитию экономики, фермерству, аграрному комплексу в Украине. Вопрос о возможности продажи земли иностранным компаниям или иностранцам должен решаться исключительно и только на всеукраинском референдуме", - сказал он.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, по состоянию на 3 марта в Раде рассмотрели уже половину правок к закону о земле.

Также мы писали, что количество украинцев-противников рынка земли за 4 месяца выросло с 64% до 72%.