Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей раскрыл подробности ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых (Гиви).

Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Бутусову, опубликованному на YouTube.

Как рассказал сотрудник спецслужбы, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома. "Но он любил женщин, и ему их привозили", - рассказал он. Таким путем в окружение Гиви проникла девушка-агент.

"Внедрилась наш агент блондиночка известная", - уточнил Олег Сугерей.

По словам Сугерея, который осуществлял прикрытие, девушке удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда Гиви пришел утром на службу. Операция по его убийству планировалась СБУ два года.

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона "Сомали" недалеко от Донецка. Изначальная версия гласила, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета "Шмель", однако впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.

Видео: youtube.com

Напомним, что журналист Юрий Бутусов заявлял, что Гиви убили украинские спецслужбы. При этом официально в Киеве отрицали свою причастность к этому.

Также мы писали о том, что украинский суд окончательно отказался судить погибшего полевого командира так называемой "ДНР" Гиви.