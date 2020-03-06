Государственное бюро расследований проверяет, не причастны ли харьковские полицейские к исчезновению 10 000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Информацию об инциденте следователи ГБР получили из социальных сетей. Теперь они проверяют возможную причастность сотрудников Основянского отдела полиции к исчезновению 10 000 долларов. Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, жительница Харькова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении из ее квартиры 26 000 долларов. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы. По словам мужчины, после того как его вызвали в отдел полиции, всю сумму он отдал полицейским. Его же дочери правоохранители вернули только 16 000 долларов.

В случае, если полицейские окажутся причастны к исчезновению денег и их вину докажут, им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ГБР 13 раз обыскало полицию Винницкой области из-за присвоения служебного бензина.