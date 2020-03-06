После парламентских выборов в Израиле право-религиозный блок во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху получает 58 мандатов. Для формирования правительства необходим 61 голос. Таким образом, Нетаньяху не хватает трех мандатов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Партию Нетаньяху "Ликуд" в Кнессете будут представлять 36 депутатов. У политического соперника премьера, лидера партии "Кахоль Лаван" ("Бело-синие") Бени Ганц - 33 кресла в парламенте.

Официальные результаты выборов Центризбирком Израиля обнародует 10 марта.

Не позднее как 17 марта президент Израиля Реувен Ривлин объявит, кому из кандидатов поручит формирование правительства. Для создания коалиции отводится 28 дней. Кандидат может попросить на это дополнительные две недели.

Это были третьи менее чем за год парламентские выборы в Израиле. По итогам предыдущих выборов в сентябре ни Нетаньяху, ни Ганц не смогли сформировать коалицию.

Сам Нетаньяху через две недели предстанет перед судом. Его обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Премьер все обвинения в свой адрес отвергает.

Напомним, что в Израиле правые получили почти половину мест в Кнессете.

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