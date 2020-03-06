Стало известно, что украинского шахматиста Станислава Богдановича и его подругу, Александру Вернигору, погибших в Москве, нашли с пакетами на головах. Погибли они, скорее всего, от отравления.

Об этом пишет российский Теlegram-канал Mash.

Отмечается, что скорую помощь вызывали дважды, но когда медики приехали, было уже поздно: оба погибли, вероятнее всего, от отравления.

Фото: t.me

Александра училась в МГУ, Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам - несколько дней назад сыграл за Россию в интернет-матче против Украины. После этого 27-летний гроссмейстер из Одессы подвергся травле и даже оказался в базе "Миротворца".

Богданович был чемпионом Одессы и Украины по быстрым шахматам. Погибшая вместе с ним Вернигора состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и выступала за Украину.

Напомним, что 18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава нашли в квартире на Кастанаевской улице. Рядом с девушкой и Богдановичем лежали шарики с закисью азота: предварительно, ребята отравились веселящим газом.

Также мы писали о том, что украинский шахматист рассказал, почему больше не хочет выступать под флагом Украины.