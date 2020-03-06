Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что крупнейшие за 25 лет в Европе учения Defender Europe-2020 ("Защитник Европы-2020") проведут, чтобы призвать Россию "изменить ее плохое поведение", пишет Интерфакс.

Министр рассказал, что уже свыше 20 тысяч солдат США прибыли в Европу. По его словам, главной целью маневров является попытка достучаться до России и призвать ее "изменить поведение".

Кроме того, в Европейском командовании США заявили о приверженности страны поддержке НАТО и защите Европы.

Известно, что в Defender Europe-2020 помимо Соединенных Штатов поучаствуют еще 18 стран. Учения пройдут на территории Германии, Грузии, Литвы, Латвии, Польши и Эстонии. В них будут задействованы около 40 тысяч человек. Учения будут продолжаться около пяти месяцев, пишет Deutsche Welle, затем военнослужащие ВС США вернутся на родину.

Напомним, что в Польше проходили крупнейшие военные маневры США в Европе за 25 лет.

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