Федеральное бюро расследований США (ФБР) в своем поиске агентов владеющих русским языком, снова выпустило очень оригинальную рекламу.

В соцсетях Facebook и Instagram сейчас идет реклама на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого. Объявление доступно в библиотеке рекламы на официальной странице Бюро в Facebook. При этом рекламу в своей ленте могут увидеть только пользователи, находящиеся на территории США.

На черно-белой фотографии поэта написано белыми буквами: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

ФБР призывает русскоязычных сообщать информацию, которая может помочь Бюро в его расследованиях. Переход по ссылке перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, где также на русском и английском предлагается передать информацию при соблюдении конфиденциальности.

Отмечается, что всего размещено три объявления на русском от ФБР. На других изображены разговаривающие люди и надписи "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" и "Мы готовы к разговору. Дело за вами".

Ранее "Страна" сообщала, что ФБР нашла связи педофила-миллионера с принцем Эндрю, Миком Джаггером и другими знаменитостями.