Вчера, 5 марта, новый министр здравоохранения Украины Илья Емец публично высказал свою позицию по отношению к медицинской реформе и заявил, что намерен синхронизировать ее так, что бы результат был приемлем и для врачей и для пациентов.

Об этом Илья Емец заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

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"Я обязан сделать так, чтобы два столпа - пациент и медик - не были против реформы. Если хоть один из них будет против, никакой реформы не будет. Поэтому моя задача сейчас сделать некоторую эволюцию в реформе и сделать так, чтобы и пациент, и врач были довольны. Сейчас только часть реформы, главная, - это специализированная медицинская помощь, в которой много-много аспектов, и я уверен, что мы должны решить первое - это страховая медицина. Мы абсолютно обязаны как можно скорее сказать, что гражданин Украины имеет право на страховую медицину", - отметил Емец.

При этом он уточнил, что ни в коем случае не будет ликвидирована Национальная служба здоровья.

"Ни в коем случае отмены не будет, потому что это прототип, это первый шаг... Национальная служба здоровья - только название и функции поменять. Это должен быть страховой полис сначала базового уровня, потом - второго, потом - третьего", - пояснил Илья Емец.

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